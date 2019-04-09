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Пензенская область продержалась в группе регионов с максимальной устойчивостью лишь месяц

10:27 | 09.04.2019 | Политика

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область, которая почти два года назад покинула группу регионов с максимальной устойчивостью, а по итогам февраля вернулась в нее, вновь ухудшила свои позиции в рейтинге фонда «Петербургская политика».

Пензенская область продержалась в группе регионов с максимальной устойчивостью лишь месяц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным за март, аналитики отнесли к позитивным событиям переговоры губернатора Ивана Белозерцева с руководством компании «Кроношпан» по вопросу размещения в регионе предприятия по производству плит ДСП, которое обсуждается уже несколько лет, и запуск новой линии на ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Негативно на результатах рейтинга сказался тот факт, что председатель правительства России Дмитрий Медведев включил Пензенскую область в число регионов с наиболее сложной экономической ситуацией.

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Также эксперты приняли во внимание раскол среди мусульман Пензенской области, в котором Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман страны обвинили руководство местной религиозной организации Пензы «Соборная мечеть».

Таким образом, рейтинг региона за прошедший месяц опустился с 8 до 7,8 пункта. Пензенская область вошла во вторую группу субъектов РФ — с высокой устойчивостью, где она заняла 13-е, предпоследнее, место.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

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