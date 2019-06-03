На Никольский храм в Лопатино водрузили купол Религия

Лопатино, 3 июня 2019. PenzaNews. Золотой купол и крест установлены на Никольском храме в селе Лопатино Пензенской области в присутствии местных жителей. Об этом сообщается на сайте Кузнецкой епархии.

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Освящение и литургию совершил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Ему сослужили духовник Кузнецкой епархии, благочинный лопатинского округа и настоятель Никольского храма протоиерей Николай Наумчук, диаконы Михаил Гудков и Игорь Бехтерев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Владимира Ташлинцева.

По окончании богослужения владыка Нестор поздравил верующих со знаменательным событием, отметил заслуги Николая Наумчука и подарил ему икону. Кроме того, медали Кузнецкой епархии «За усердные труды» вручены Алексею Журавлеву и Ивану Василенко.