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На Никольский храм в Лопатино водрузили купол

09:49 | 03.06.2019 | Религия

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Лопатино, 3 июня 2019. PenzaNews. Золотой купол и крест установлены на Никольском храме в селе Лопатино Пензенской области в присутствии местных жителей. Об этом сообщается на сайте Кузнецкой епархии.

На Никольский храм в Лопатино водрузили купол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Освящение и литургию совершил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Ему сослужили духовник Кузнецкой епархии, благочинный лопатинского округа и настоятель Никольского храма протоиерей Николай Наумчук, диаконы Михаил Гудков и Игорь Бехтерев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Владимира Ташлинцева.

По окончании богослужения владыка Нестор поздравил верующих со знаменательным событием, отметил заслуги Николая Наумчука и подарил ему икону. Кроме того, медали Кузнецкой епархии «За усердные труды» вручены Алексею Журавлеву и Ивану Василенко.

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