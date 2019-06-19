Священнослужители с иконой облетели Пензенскую область на легкомоторных самолетах Религия

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил воздушный крестный ход, участники которого на двух легкомоторных самолетах облетели территорию региона с иконой святителя Иннокентия и частицей его мощей.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, крестный ход, стартовавший рано утром в минувший вторник, 18 июня, был посвящен 235-летию со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня его преставления.

Читайте также

Пензенский губернатор рассказал, как развивались события в Чемодановке

В нем приняли участие протоиереи Павел Матюшечкин, исполняющий обязанности секретаря епархии, и Сергий Быков, который является настоятелем храма во имя преподобного Пимена Угрешского села Алферьевка, а также пилоты и персонал аэродрома в Сосновке.

Кроме того, к ним присоединился председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», глава региональной ассоциации промышленников Олег Шаповал, который предоставил авиатранспорт для двухчасового полета.

Священнослужители помолились о благополучии в Пензенской области.

Во время полета был прочитан акафист святителю Иннокентию.