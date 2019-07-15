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Епископ Нестор попрощался с паствой Кузнецкой епархии

08:32 | 15.07.2019 | Религия

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Кузнецк, 15 июля 2019. PenzaNews. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, освобожденный ранее от управления Кузнецкой епархией Пензенской области, попрощался с паствой после божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе, которую три архиерея провели в минувшее воскресенье, 14 июля.

Епископ Нестор попрощался с паствой Кузнецкой епархии

Фото: Kuzneparhia.ru, Юрий Царев

Возглавил богослужение митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, на которого в связи с переводом епископа Нестора в другой регион временно возложено управление Кузнецкой епархией. Ему сослужили епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

За богослужением молились настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря игумения Нимфодора Свирко, глава Кузнецка Владимир Назаров, представители районных администраций и другие прихожане.

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По окончании литургии владыка Серафим сообщил верующим о постановлении Священного синода Русской православной церкви, которым епископ Нестор переведен во вновь созданную Тольяттинскую епархию. Он поблагодарил его за труды в Пензенской области, пожелав таких же дел в Самарской области.

В ответном слове епископ Нестор выразил признательность всем за совместное служение и деятельность во благо церкви в течение его пятилетнего пребывания в Кузнецкой епархии, сказал слова наставления и пожелания всем верующим митрополии.

Затем он попрощался со своей паствой и преподал каждому архипастырское благословение, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.

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