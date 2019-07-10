Епископ Нестор освобожден от управления Кузнецкой епархией Религия

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор освобожден от управления Кузнецкой епархией Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе очередного заседания Священного синода Русской православной церкви, состоявшегося в храме святого равноапостольного великого князя Владимира во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в минувший вторник, 9 июля.

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Как сообщает пресс-служба патриарха, это связано с необходимости иметь еще одну епархию в Самарской области.

Священный синод постановил образовать Тольяттинскую епархию, выделив ее из состава Самарской и Сызранской. Она включена в состав Самарской митрополии.

Правящий архиерей Самарской епархии будет иметь титул «Самарский и Новокуйбышевский», Сызранской епархии — «Сызранский и Шигонский», Тольяттинской епархии — «Тольяттинский и Жигулевский».

В соответствии с решением Священного синода, преосвященным Тольяттинским и Жигулевским будет епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Временное управление Кузнецкой епархией поручено преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.

Временное управление Сызранской епархией оставлено за преосвященным митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.