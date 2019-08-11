Глава татарской национальной автономии поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Религия

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Глава татарской национально-культурной автономии Пензенской области, председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние» Жиганша Туктаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

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«Знаменуя завершение паломничества к святыням, он несет глубокий нравственный смысл, символизирует мир, чистоту помыслов и заботу о ближних», — отметил Жиганша Туктаров.

Он обратил особое внимание на то, что в Пензенской области бережно сохраняются межконфессиональный мир и общественное согласие.

«Этому способствует активное участие мусульманской уммы в укреплении семейных ценностей, нравственном воспитании молодежи, поддержке благотворительности и культурно-просветительских проектов. Пусть этот священный праздник принесет в каждый дом мир, уют и достаток. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — сказал председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области.