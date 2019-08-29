Духовно-просветительский центр в Пензе станет методической базой для митрополии Религия

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, торжественное открытие которого состоится в бывшем здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского 31 августа, будет координировать работу подобных более мелких структур и воскресных школ на территории всей Пензенской митрополии. Об этом сообщил директор центра, помощник настоятеля Богоявленского храма протоиерей Алексий Ладыгин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, планируется реализовать системный подход к дополнительному образованию детей, для чего между всеми епархиями, входящими в состав митрополии, подписано соответствующее соглашение.

«Сегодня стоит огромная задача — поддержать, особенно в районных центрах, воскресные школы и духовно-просветительские центры, потому что, как выяснилось, [...] есть замечательный преподавательский потенциал среди прихожан, которые могли бы направить свои усилия на то, чтобы «оттянуть» детей либо от улицы, либо от соцсетей и прозябания в интернете и привить им то необходимое, которое сделает их совершенно замечательными людьми», — сказал протоиерей в ходе пресс-конференции, состоявшейся в епархиальном управлении в четверг, 29 августа.

Он добавил, что, помимо мощной методической поддержки, духовно-просветительским центрам и воскресным школам на местах планируется оказывать и финансовую, чтобы люди, заботящиеся о воспитании подрастающего поколения, почувствовали заботу.

Читайте также

Духовно-просветительский центр в Пензе рассчитывает на господдержку в рамках нацпроектов

Помощник настоятеля пояснил, что предварительное согласие преподавать под эгидой епархиального центра дали более 120 жителей Пензенской области, а заниматься готовы свыше 1,5 тыс. детей, при этом в перспективе его деятельность может охватить несколько десятков тысяч человек.

Одним из факторов, препятствующих дальнейшему развитию, директор центра назвал нехватку доступных помещений в Пензе, а также свободных земельных участков, на которых можно было бы построить духовно-просветительские центры и воскресные школы.

Протоиерей Алексий Ладыгин уточнил, что в здании бывшего ДК продолжат сосуществовать храм и детские объединения, при этом постепенно намечено выполнить ремонт нуждающихся в обновлении комнат и аудиторий — примерно 10 помещений уже удалось привести в порядок.

«На сегодняшний день порядка 300–400 детей уже занимаются в нашем центре», — проинформировал он, добавив, что в их числе — епархиальный семейный театр, студия «Росток» и детский архиерейский хор.

Директор центра выразил уверенность в том, что в будущем непосредственно в здании на улице Октябрьской смогут заниматься более 1 тыс. детей.