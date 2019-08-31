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В Пензе у стен строящегося собора прошла детская литургия

15:14 | 31.08.2019 | Религия

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Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Детская литургия состоялась у стен строящегося Спасского кафедрального собора Пензы в субботу, 31 августа.

В Пензе у стен строящегося собора прошла детская литургия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму и епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану сослужили многочисленные представители духовенства во главе с настоятелем Успенского кафедрального собора митрофорным протоиереем Сергием (Лоскутовым).

Богослужебные песнопения исполнил детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Ольхов.

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Участниками божественной литургии стали дети из Пензы, Кузнецка, Сердобска, Сосновоборска, Наровчата и Колышлея. После того, как был совершен молебен перед началом учебного года к собравшимся со словом проповеди обратился глава Пензенской митрополии.

Он пожелал педагогам и учащимся успехов, а также сообщил, что запланированный детский крестный ход было решено отменить, чтобы не создавать дополнительных трудностей автомобилистам на фоне продолжающегося в Пензе ремонта дорог.

«Конечно, объездных путей очень мало. Вы видите, какое интенсивное движение в нашем городе», — отметил митрополит Серафим.

Он предложил верующим воспользоваться автобусами, которые ожидали их на улице Советской, чтобы принять участие в торжественном открытии епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме.

«Там будут различные кружки, там будет заниматься наш детский церковный хор, там будут и различные танцы, которые и раньше были в доме культуры железнодорожников», — сказал владыка.

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