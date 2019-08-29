К детскому крестному ходу в Пензе присоединятся жители районов области Религия

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Детский крестных ход, который пройдет в Пензе накануне начала нового учебного года, 31 августа, объединит жителей разных районов области, поскольку в этом году к данному событию приурочено торжественное открытие епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме. Об этом сообщила начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова.

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Она уточнила, что ожидаются дети из Кузнецка, Сердобска, Сосновобрска, Наровчата и Колышлея.

По ее словам, богослужение, которое состоится на площади перед Спасским кафедральным собором, будет сопровождать детский архиерейский хор по традиции, заложенной еще в 2014 году.

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В свою очередь помощник настоятеля Богоявленского храма, директор епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского протоиерей Алексий Ладыгин уточнил, что участники крестного хода проследуют вниз по улице Володарского.

«Где-то в 11.00 начнется крестный ход, который пройдет по улице Володарского до Богоявленского храма, который был в апреле передан нашей епархии «Российскими железными дорогами», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в епархиальном управлении в четверг, 29 августа.

Протоиерей Алексий Ладыгин добавил, что после этого митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прочтет молитву и благословит школьников на новый учебный год.

«Затем будет освящение креста, поднятие на маковку, которая уже установлена над входом в Богоявленский храм», — пояснил он, добавив, что далее состоится торжественное открытие епархиального духовно-просветительского центра.