В здании бывшего ДК в центре Пензы открыт епархиальный духовно-просветительский центр Религия

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского торжественно открыт в здании на пересечении улиц Октябрьской и Московской в Пензе, построенном в XIX веке как Богоявленская церковь, которое с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, в 1975 году — после реконструкции — стало дворцом культуры, а в апреле 2019-го было передано Пензенской епархии «Российскими железными дорогами».

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Церемония, состоявшаяся в минувшую субботу, 31 августа, совпала со 145-летней годовщиной с момента закладки первого камня Богоявленского храма в 1874 году.

Перед началом торжественной части митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил освящение креста, который затем был водружен на маковку над входом в храм.

Обращаясь к присутствующим, владыка отметил, что долгое время здание, задуманное как храм, не выполняло свою прямую миссию, но служило благородному делу, будучи дворцом культуры.

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«Мы постарались совместить в себе два этих направления. Здесь оборудован уже небольшой храм и продолжает действовать по своему предназначению то здание, которое десятки лет выполняло функции места для образования детей, для их досуга, для того, чтобы они занимались в различных кружках. Я надеюсь, что эта добрая традиция в этом здании будет продолжаться — здесь будет и молитва, и дополнительное образование для детей», — сказал митрополит Серафим.

После того, как была перерезана красная лента у входа в здание, директор епархиального духовно-просветительского центра, помощник настоятеля Богоявленского храма протоиерей Алексий Ладыгин провел для почетных гостей небольшую экскурсию, а затем собравшиеся переместились в зрительный зал.

В ходе официальной части митрополит Серафим поздравил верующих со знаменательным событием и наградил медалями святителя Иннокентия Пензенского II степени заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Максима Киселева и депутата городской думы, управляющего строительной группы «Рисан» Сергея Лисовола.

В продолжение мероприятия концертную программу представили детско-юношеская хоровая школа «Преображение» и шоу-балет «Фараон», сообщает пресс-служба Пензенской епархии.