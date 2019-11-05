В Норовке при мужском монастыре открыт духовно-просветительский центр Религия

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Духовно-просветительский центр открыт при Казанско-Богородицком мужском монастыре в селе Норовка Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Планируется, что на его базе будет осуществляться миссионерская и образовательная деятельность — работать воскресные школы для детей и взрослых, проходить курсы, выставки и концерты.

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Кроме того, в новом двухэтажном здании, общая площадь которого превышает 250 кв. метров, предусмотрен тренажерный зал.

Духовно-просветительский центр в Норовке стал третьей подобной площадкой в Пензенской митрополии. Ранее они действовали только в Пензе и Кузнецке.

Новый центр рассчитан на жителей нескольких районов области.

Он будет функционировать как филиал епархиального духовно-просветительского центра в честь святителя Иннокентия Пензенского.