В Пензе пройдут рождественские образовательные чтения Религия

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. VII региональные рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники» пройдут в Пензе с 25 ноября по 1 декабря.

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Программой мероприятия предусмотрено 15 секций, в их числе — «Личность в современном информационном обществе», «Миссионерское служение», «Религия как основание воспитания в современной армии РФ», «Духовно-нравственное воспитание детей на уроках и во внеурочной деятельности», «Миссия церкви в местах лишения свободы» и другие.

Ожидается, что итоговым мероприятием станет пленарное заседание, которое пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Как поясняется на сайте пензенской духовной семинарии, предстоящее мероприятие станет региональным этапом международных рождественских образовательных чтений, которые пройдут в столице с 26 по 29 января под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.