В Пензе главред портала «Приходы» провела тренинг для священнослужителей Религия

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Главный редактор информационно-просветительского портала «Приходы», член Межсоборного присутствия РПЦ Евгения Жуковская провела тренинг «Эффективная медиаполитика церкви от приходского до межцерковного уровня» в ходе VII региональных рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники» в Пензе.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Участие в нем приняли сотрудники информационных и издательских отделов епархий Пензенской митрополии, священнослужители, помощники благочинных и настоятелей.

Эксперт из Москвы в своем выступлении остановилась на новых формах информационного присутствия церкви в обществе и особенностях взаимодействия православных СМИ со светским медиасообществом.

Кроме того, Евгения Жуковская обозначила приоритетные направления в области информационного служения.

Помимо этого, она обратила внимание на важность координации внутри епархиальных информационных структур и присутствие в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в завершение встречи участники задали спикеру интересующие вопросы.