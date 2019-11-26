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В Пензе главред портала «Приходы» провела тренинг для священнослужителей

08:55 | 26.11.2019 | Религия

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Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Главный редактор информационно-просветительского портала «Приходы», член Межсоборного присутствия РПЦ Евгения Жуковская провела тренинг «Эффективная медиаполитика церкви от приходского до межцерковного уровня» в ходе VII региональных рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники» в Пензе.

В Пензе главред портала «Приходы» провела тренинг для священнослужителей

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Участие в нем приняли сотрудники информационных и издательских отделов епархий Пензенской митрополии, священнослужители, помощники благочинных и настоятелей.

Эксперт из Москвы в своем выступлении остановилась на новых формах информационного присутствия церкви в обществе и особенностях взаимодействия православных СМИ со светским медиасообществом.

Кроме того, Евгения Жуковская обозначила приоритетные направления в области информационного служения.

Помимо этого, она обратила внимание на важность координации внутри епархиальных информационных структур и присутствие в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в завершение встречи участники задали спикеру интересующие вопросы.

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