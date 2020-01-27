Митрополит Серафим возглавил пензенскую делегацию на рождественских чтениях в Москве Религия

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил делегацию региона на международных рождественских чтениях на тему «Великая Победа: наследие и наследники», которые стартовали в Москве в понедельник, 27 января.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в качестве делегатов в мероприятии участвуют сотрудники различных отделов и комиссий, а также священнослужители.

По традиции перед началом чтений в храме Христа Спасителя проведена божественная литургия, которую возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония открытия.

XXVIII международные рождественские образовательные чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники» продлятся в Москве по 29 января. Запланировано проведение более 120 мероприятий — круглых столов, конференций, совещаний и мастер-классов, посвященных всем сферам служения церкви.