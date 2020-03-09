Освящены колокола для строящегося храма в Камайке Религия

Пенза, 9 марта 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения колоколов для звонницы строящегося храма во имя Святой Троицы в деревне Камайка Пензенской области.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Пензы, и.о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма во имя Святой Троицы деревни Камайка протоиерей Александр Филиппов, иерей Сергий Червяков, диаконы Ростислав Горшенев и Сергий Карасев.

Колокола для звонницы были изготовлены на средства благотворителей.

По окончании богослужения митрополит поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан со знаменательным событием, после чего обратился к пастве со словом проповеди.