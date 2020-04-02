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Митрополит Серафим совершит облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери

14:16 | 02.04.2020 | Религия

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) совершит облет территории региона с Казанской иконой Божией Матери.

Митрополит Серафим совершит облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии, воздушный крестный ход планируется повести в предстоящую субботу, 4 апреля, с 7.30 до 9.30.

«Все верующие призываются на совместную молитву», — сказали в епархии.

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В пресс-службе пояснили, что в это время православные христиане, находясь дома, могут начать чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции, текст которой в конце марта утвердил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит воздушный крестный ход не впервые.

Так, в июле 2019 года он совершил облет Пензенской области с иконой святителя Иннокентия и частицей его мощей. Тогда двухчасовой полет был посвящен 235-летию со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского и 200-летию со дня его преставления.

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