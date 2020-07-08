Митрополит вручил грамоты пензенцам, внесшим вклад в создание иконостаса Спасского собора Религия

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил благословенные грамоты за преемство традиций выдающихся благотворителей людям, внесшим вклад в создание иконостаса Спасского кафедрального собора Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

В их числе — руководитель ОАО «Фармация» Антон Колосков, председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин и генеральный директор предприятия Владимир Вдонин, глава ООО «Строительная группа «Рисан» Сергей Лисовол и другие бизнесмены.

Центральная часть иконостаса была установлена в июне 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, его полная стоимость составляет 60 млн. рублей. За счет средств благотворителей уже оплачено более половины, осталось собрать еще 28 млн. рублей.

Общая длина иконостаса с учетом боковых приделов составит 40 метров. В трех ярусах будет расположено 85 икон, из которых установлено 29. Все они, а также основа и декоративные элементы созданы в мастерской «Палехский иконостас».