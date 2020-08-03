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Пензу посетил митрополит Варсонофий

16:28 | 03.08.2020 | Религия

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Пензу в понедельник, 3 августа.

Пензу посетил митрополит Варсонофий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в Успенском кафедральном соборе он приложился к мощам святителя Иннокентия, а затем отслужил заупокойную литию на могиле пензенских архипастырей — архиепископов Феодосия и Серафима — в храме-усыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского. После этого митрополит поделился с присутствующими своими воспоминаниями о служении архиепископа Серафима (Тихонова).

Затем владыка Варсонофий ознакомился с ходом строительства Спасского кафедрального собора. Он осмотрел прилегающую территорию, где 8 июля был открыт памятник православным святым Петру и Февронии, и помещения основного здания Первохрама, где установлены центральная часть иконостаса, хорос, светильники и киот.

В завершение официальной программы своего визита митрополит Варсонофий преподнес в дар Пензенской епархии икону блаженной Ксении Петербургской и пожелал всем верующим молитвенного заступничества святой.

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