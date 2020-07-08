В Пензе открыт памятник Петру и Февронии Общество

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Памятник православным святым Петру и Февронии торжественно открыт у Спасского кафедрального собора Пензы в День семьи, любви и верности, 8 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим выразил признательность всем, благодаря кому в областном центре появилась эта скульптурная композиция.

Также с обретением данного символа семьи, любви и верности жителей региона поздравил губернатор Иван Белозерцев.

В продолжение торжественного мероприятия митрополит Серафим вручил медаль святителя Иннокентия Пензенского II степени советнику генерального директора ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» Александру Тарасову за особый вклад в созидание церковной жизни в Пензенской епархии.

Затем состоялось чествование супружеских пар.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», памятник православным святым Петру и Февронии изготовлен в Смоленске.

Он установлен в Пензе на внебюджетные средства, при этом работы по благоустройству прилегающей территории были профинансированы из бюджета города.

По данным пресс-службы Пензенской епархии, автором скульптурной композиции, созданной в рамках реализации общенациональной программы «В кругу семьи», является Константин Чернявский.