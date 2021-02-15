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Митрополит Серафим выразил соболезнования в связи с кончиной почетного муфтия РДУМ

09:09 | 15.02.2021 | Религия

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим выразил соболезнования в связи с кончиной почетного муфтия регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельши Юнкина.

Митрополит Серафим выразил соболезнования в связи с кончиной почетного муфтия РДУМ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мудростью, искренностью, отзывчивостью, душевной добротой — всеми этими качествами Адельша Харисович снискал глубокое уважение широкой общественности Пензенской области. Ревностное служение народу, развитие православно-исламского диалога, работа в деле защиты и укрепления общечеловеческих ценностей — все это важные деяния усопшего», — подчеркнул он.

Митрополит Серафим отметил, что за долгие годы своего служения Адельша Юнкин внес значительный вклад в укрепление межрелигиозного согласия и мира в Пензенской области.

«Соболезную этой невосполнимой утрате. Мир и благоденствие да пребудут с исламской общиной нашего региона», — цитирует владыку пресс-служба Пензенской епархии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», почетный муфтий регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 14 февраля.

Прощание с покойным пройдет в Средней Елюзани 15 февраля.

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