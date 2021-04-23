EN
17:03:22 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Спасском соборе Пензы завершена установка иконостаса

10:05 | 23.04.2021 | Религия

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Монтаж иконостаса, общая длина которого с учетом боковых приделов составила 40 метров, завершен в Спасском кафедральном соборе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В Спасском соборе Пензы завершена установка иконостаса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В трехъярусном иконостасе 85 икон, написанных в академическом стиле, в том числе изображения местночтимых святых в левом и правом приделах. Все они, а также основа и декоративные элементы были созданы в мастерской «Палехский иконостас», для которой пензенский проект стал самым масштабным», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что проект иконостаса был разработан в стиле русского классицизма и поступил в работу в октябре 2016 года.

«Монтаж центральной части иконостаса и сени для чудотворной Пензенской-Казанской иконы Божией Матери был произведен в июне 2020 года. Накануне Рождества Христова в 2021 году были установлены соединительные киоты, а в преддверии великого поста закончился монтаж иконостаса правого придела», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама