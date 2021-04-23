В Спасском соборе Пензы завершена установка иконостаса Религия

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Монтаж иконостаса, общая длина которого с учетом боковых приделов составила 40 метров, завершен в Спасском кафедральном соборе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

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«В трехъярусном иконостасе 85 икон, написанных в академическом стиле, в том числе изображения местночтимых святых в левом и правом приделах. Все они, а также основа и декоративные элементы были созданы в мастерской «Палехский иконостас», для которой пензенский проект стал самым масштабным», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что проект иконостаса был разработан в стиле русского классицизма и поступил в работу в октябре 2016 года.

«Монтаж центральной части иконостаса и сени для чудотворной Пензенской-Казанской иконы Божией Матери был произведен в июне 2020 года. Накануне Рождества Христова в 2021 году были установлены соединительные киоты, а в преддверии великого поста закончился монтаж иконостаса правого придела», — сказано в сообщении.