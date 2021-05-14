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Ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Спасском соборе Пензы с 21 по 23 мая

09:25 | 14.05.2021 | Религия

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы будет доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Спасский кафедральный собор Пензы днем в пятницу, 21 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

Ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Спасском соборе Пензы с 21 по 23 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что пояс Богородицы является одной из величайших православных святынь.

«По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Наследниками двух вдовиц, получивших пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться перед святыней.

«Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства», — добавляется в нем.

В анонсе уточняется, что ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Спасском кафедральном соборе Пензы до вечера 23 мая.

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