В Заречном с начала года на строительство храма собрали 14,5 млн. рублей Религия

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. 14,5 млн. рублей пожертвований собрано в Заречном Пензенской области на строительство храма преподобного Серафима Саровского с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ряд муниципальных и коммерческих предприятий предоставили технику, которая была задействована в проведении необходимых работ», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в минувший понедельник, 14 декабря, состоялась последняя в этом году выемка денег из жертвенных кружек, установленных в храмах города, некоторых организациях и магазинах.

«В этот раз из жертвенных кружек было извлечено 351 тыс. 929 рублей. Всего же в текущем году горожане опустили в эти кружки 577 тыс. 374 рубля», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание православного храма в городе Заречном Пензенской области был заложен в мае 2010 года.

В 2018 году по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима он был переименован из храма Рождества Христова в храм преподобного Серафима Саровского.

В ноябре 2019 года был представлен новый проект, разработанный специалистами московского бюро «Центр православного зодчества».

Предполагается, что высота двухкупольного храма составит 38 метров, площадь — 550 кв. метров. Здание вместимостью до 1,2 тыс. человек будет иметь крестообразную форму и включать в себя колокольню над главным входом. Оно будет возведено на уже имеющемся цокольном этаже, построенном в 2015 году, где совершаются богослужения. В будущем на этом месте планируется благоустроить малый нижний храм с крестильней и дополнительными помещениями, а также разместить библиотеку и трапезную.

На территории вблизи храма будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой.

Также в планах — возведение духовно-просветительского центра.