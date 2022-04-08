В «Спутнике» состоится освящение креста и купола временного храма в честь преподобной Евфросинии Московской Религия

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Освящение креста и купола временного храма в честь преподобной Евфросинии Московской состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 10 апреля.

Проект храма, вид с восточной стороны. Фото: Пензенская-епархия.рф

Ожидается, что чин освящения совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, временный храм площадью около 280 кв. метров, способный вместить около 300 человек, относится к быстровозводимым сооружениям. Работы по его внутренней отделке планируется завершить к концу мая.

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В «Спутнике» состоялась церемония закладки храма в честь преподобной Евфросинии Московской

В 2021 году по многочисленным просьбам жителей «Спутника» и по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима был организован приход храма в честь преподобной Евфросинии Московской, супруги святого благоверного князя Димитрия Донского.

Финансовым управлением Московского патриархата по просьбе прихода был предложен проект храма. Он предусматривает строительство храмового комплекса площадью около 3 тыс. кв. метров, состоящего из одноэтажного храма с колокольней-звонницей и трехэтажного приходского дома, в котором предполагается разместить духовно-просветительский центр.

Планируется, что в нем будут действовать воскресная школа, хоровая школа для детей и взрослых, школа раннего развития, а также различные кружки и студии.

Было принято решение на участке, где будет возведен храмовый комплекс, к пасхальным торжествам построить временный храм площадью около 280 кв. метров, чтобы жители «Спутника» уже могли участвовать в богослужениях.

19 февраля 2022 года в микрорайоне «Город Спутник» состоялась церемония закладки храма в честь преподобной Евфросинии Московской.