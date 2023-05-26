В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы Религия

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, в котором также находятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Пензу в пятницу, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Встречу святыни у Богоявленского храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В сослужении городского духовенства он совершил молебен Пресвятой Богородице. По окончании молебна митрополит обратился к верующим со словом проповеди.

Планируется, что ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Богоявленском храме в течение суток.

В субботу, 27 мая, крестным ходом он будет перенесен в Спасский кафедральный собор. Там святыня пробудет до 16.00 вторника, 30 мая.

Крестный ход, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, станет важной частью фестиваля колокольного звона «За веру и Отечество».