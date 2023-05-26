22:54:59 Пятница, 26 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы

14:09 | 26.05.2023 | Религия

Печать

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, в котором также находятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Пензу в пятницу, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Встречу святыни у Богоявленского храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В сослужении городского духовенства он совершил молебен Пресвятой Богородице. По окончании молебна митрополит обратился к верующим со словом проповеди.

Планируется, что ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Богоявленском храме в течение суток.

В субботу, 27 мая, крестным ходом он будет перенесен в Спасский кафедральный собор. Там святыня пробудет до 16.00 вторника, 30 мая.

Крестный ход, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, станет важной частью фестиваля колокольного звона «За веру и Отечество».

Новости партнеров
Читайте также
Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего» В Пензе 27 мая простятся с бывшим главврачом больницы №1 Анатолием Аббакумовым
«Ростелеком» стал цифровым партнером межрегионального чемпионата по робототехнике «Сурские инженеры» Жительница Пензы по совету незнакомки перевела на чужие счета более 340 тыс. рублей
Жительница Пензы лишилась денег после разговора с телефонным мошенником Схема движения транспорта по улице Урицкого в Пензе будет изменена 26 мая
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама