В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы
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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, в котором также находятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Пензу в пятницу, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин
Встречу святыни у Богоявленского храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В сослужении городского духовенства он совершил молебен Пресвятой Богородице. По окончании молебна митрополит обратился к верующим со словом проповеди.
Планируется, что ковчег с частью пояса Богородицы будет находиться в Богоявленском храме в течение суток.
В субботу, 27 мая, крестным ходом он будет перенесен в Спасский кафедральный собор. Там святыня пробудет до 16.00 вторника, 30 мая.
Крестный ход, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, станет важной частью фестиваля колокольного звона «За веру и Отечество».