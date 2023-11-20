Открыта предварительная запись на цикл лекций митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима о православном богослужении Религия

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прочтет цикл лекций на тему «Православное богослужение: содержание, смысл, история и практика» в декабре и январе, их можно будет посетить по предварительной записи, поскольку количество слушателей ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Отмечается, что лекции будут проходить в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе Пензы.

Записаться можно в церковной лавке собора.

Также желающие могут отправить заявку по электронной почте, адрес которой указан на сайте епархии, при этом необходимо дождаться ответного письма с подтверждением записи.