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Открыта предварительная запись на цикл лекций митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима о православном богослужении

17:13 | 20.11.2023 | Религия

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Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прочтет цикл лекций на тему «Православное богослужение: содержание, смысл, история и практика» в декабре и январе, их можно будет посетить по предварительной записи, поскольку количество слушателей ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Открыта предварительная запись на цикл лекций митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима о православном богослужении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что лекции будут проходить в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе Пензы.

Записаться можно в церковной лавке собора.

Также желающие могут отправить заявку по электронной почте, адрес которой указан на сайте епархии, при этом необходимо дождаться ответного письма с подтверждением записи.

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