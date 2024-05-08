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Митрополит Серафим освятил новые иконы в храме преподобного Серафима Саровского в Заречном

10:29 | 08.05.2024 | Религия

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Заречный, 8 мая 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в храме во имя преподобного Серафима Саровского в Заречном освятил две иконы – великомученика Георгия Победоносца и Божией Матери «Всецарица», написанные на средства прихожан, военнослужащих и предпринимателей города.

Митрополит Серафим освятил новые иконы в храме преподобного Серафима Саровского в Заречном

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

На молебне, состоявшемся в минувший вторник, 7 мая, присутствовали и.о. главы Заречного Алексей Костин, советник губернатора Олег Климанов, главный военный комиссар города Игорь Ермаков, начальник специального управления ФПС №22 МЧС России Роман Саблин, благочинный Никольского городского округа иерей Виктор Сторожев и другие представители духовенства, военнослужащие и кадеты школы №226.

После молебна на территории храма был высажен плодовый сад «Воины Христовы» в память о бойцах, погибших во время специальной военной операции, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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