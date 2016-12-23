Журналистка из Пензы вновь спросила Путина о пенсиях Общество

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова, которая год назад спросила президента России Владимира Путина об индексации выплат работающим пожилым людям, вновь смогла задать главе государства вопрос о пенсиях в ходе большой пресс-конференции в Москве в пятницу, 23 декабря.

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В то время, когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков хотел дать слово другому журналисту, Владимир Путин сам обратил внимание на Юлию Измайлову.

«Вот там, «пенсии» написано. Вопрос чрезвычайно важный. Если есть вопросы, пожалуйста», — сказал он.

«У нас ряд категория граждан выходят на пенсию досрочно. Но сейчас участились случаи, когда тем же педагогическим и медицинским работникам приходится в суде отстаивать свое право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос — не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий. И если позволите — скажите, что ждет пенсионеров в следующем году?» — спросила журналистка из Пензы.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин напомнил, что в 1990-е – начале 2000-х годов размер пенсионного обеспечения был оторван от стажа и уровня заработной платы.

«Произошла такая «уравниловка» в этой сфере. Многие люди указывали нам на это, говорили о том, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются, и на чем сегодня основана пенсионная система? На трех элементах. Первое — на стаже, второе — на уровне заработной платы до ухода на пенсию и третье — на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав. Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем ими руководствоваться этими фундаментальными, базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему», — отметил президент России.

Возвращаясь к теме досрочного выхода на пенсию, он признал, что она «требует дополнительного внимания».

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«У нас очень много категорий, уходящих на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что там и как планируется, но хочу отметить — любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно. Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5 тыс. [рублей] всем пенсионерам, вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5 тысяч будет даже больше, чем возможная была бы индексация в течение года», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что государство выполнит все взятые на себя обязательства.

«В следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года. То есть мы вернемся к исполнению действующего закона. И, по моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии», — резюмировал президент России.