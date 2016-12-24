В Пензе дети попросили губернатора спасти газету «Пятый угол» накануне ее 25-летия Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Выпуск детско-юношеской газеты «Пятый угол», издаваемой в Пензе с июня 1992 года, стал невозможен из-за нехватки денежных средств. Об этом сообщила корреспондент газеты Александра Семенова в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева с юными жителями региона, состоявшейся в драматическом театре имени А.В. Луначарского в субботу, 24 декабря.

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«Вы сегодня услышали несколько вопросов от наших ребят-корреспондентов, и мы хотели бы написать о нашей встрече в газете, но, к сожалению, сейчас у нас нет средств на то, чтобы ее выпускать. Раньше она выходила хотя бы раз в два месяца, а сейчас мы вообще не можем этого делать. В следующем году нашей газете исполняется 25 лет — юбилей. Нам бы очень хотелось, чтобы она наконец-то восстановила свою работу полноценно», — сказала Александра Семенова.

Иван Белозерцев похвалил ее за стремление извлечь максимум пользы из встречи с губернатором.

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«Молодец! Настоящий корреспондент. Мертвая хватка. Такие ребята нам нужны!» — отметил он, пообещав, что не допустит прекращения работы издания.

«Ребята, я вас не брошу. Вы молодцы. Только поактивнее занимайтесь, и мы вас будем поддерживать», — заверил он подростков.

После этого Иван Белозерцев поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову доложить о предлагаемых способах решения проблемы в понедельник, 26 декабря.

В ответ на это глава ведомства сообщил, что газета получит поддержку в рамках программы «Молодежь Пензенской области».