Меценаты награждены медалями «За созидание во благо Пензы» Общество

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Известные предприниматели, внесшие вклад в развитие города, благоустройство и украшение улиц к Новому году, награждены медалями «За созидание во благо Пензы» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в мэрии в среду, 28 декабря.

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Обращаясь к собравшимся, глава администрации города Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе возрождаются традиции меценатства.

«Всегда было, что состоятельные люди с хорошим доходом помогали тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, отличались меценатством и помогали развивать те территории и города, где они строили свой бизнес», — сказал он в ходе церемонии.

Виктор Кувайцев отметил, что вклад предпринимателей в развитие Пензы особенно ценен с учетом непростой экономической ситуации.

Мэр добавил также, что положительные изменения видны невооруженным глазом.

«Мы в свое время приняли решение и учредили медаль «За созидание во благо Пензы». Буквально на днях мы этой медалью наградили губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева», — пояснил глава администрации города.

В свою очередь глава Пензы Валерий Савельев обратил внимание на то, что меценатами становятся не ради наград, а по зову сердца.

«Это очень важно», — сказал он, добавив, что многие вопросы было бы тяжело решить без помощи бизнесменов.

Глава города отметил, что второй год подряд предприниматели помогают украсить Пензу к Новому году, и средства из бюджета на это не расходуются.

«Очень приятно, что в нашем городе появляются новые памятники, создаются скверы, делаются дороги и многое-многое другое. Город становится лучше, и в этом очень большая заслуга именно вас как меценатов, как спонсоров», — подчеркнул Валерий Савельев.

После этого были вручены медали гендиректору ООО «Ревьера» Ашоту Акопяну, директору по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдару Акчурину, директору МУП «Пензгорстройзаказчик» Вадиму Боринштейну и региональному директору операционного офиса «Пензенский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алексею Васину.

Кроме того, награды получили генеральный директор ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, гендиректор ООО «Сан-Лико-Инвест» Иван Николаев, генеральный директор ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Владимир Рябинин и гендиректор ООО «ССВ» Сергей Смирнов.

Также медалей «За созидание во благо Пензы» удостоены индивидуальный предприниматель Гаспар Бабоян и генеральный директор ООО «Строительная группа «Рисан» Сергей Лисовол, которые не смогли присутствовать на церемонии награждения.