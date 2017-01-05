Мэр Пензы вместе с семьей посетил монастырь в Вадинске, где прошли его детские годы Общество

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с супругой, детьми и внуками посетил Керенский Свято-Тихвинский монастырь в Вадинске. Ранее здесь располагалась восьмилетняя школа-интернат для детей из многодетных семей, в которой учился будущий мэр.

Фото: Penza-gorod.ru

Гости осмотрели территорию обители, побывали в краеведческом музее при монастыре и приняли участие в богослужении в церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

Виктор Кувайцев поздравил прихожан с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

«Земля, на которой стоит этот храм, на самом деле благодатная, которая нас всегда зовет, хотя прошло много лет, и помогает в трудную минуту. Я очень рад, что у меня есть такая возможность приезжать сюда, молиться вместе с вами в стенах, где я воспитывался. Десятки ребят, которые росли и учились здесь, сейчас трудятся на благо пензенского края», — отметил он.

Мэр вручил настоятелю монастыря отцу Иннокентию кропило и панно с видами Пензы, а детям из многодетных семей — новогодние подарки.

В свою очередь отец Иннокентий поблагодарил Виктора Кувайцева за внимание к жизни родного края.