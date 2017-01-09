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Глава пензенского Минсельхоза выразил соболезнования в связи с гибелью Владимира Варламова

11:43 | 09.01.2017 | Общество

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков выразил соболезнования родным и близким декана технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимира Варламова, трагически погибшего в ДТП в минувшую субботу, 7 января.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Коллеги и друзья Владимира Александровича скорбят вместе с вами. Это большое горе и большая потеря, потеря близкого и родного человека», — отмечается в тексте соболезнования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов погиб в результате ДТП, произошедшего в Городищенском районе 7 января.

В машине также находились двое детей педагога, которые не пострадали, и его супруга — Елена Варламова. Она получила тяжелые травмы и пока остается в реанимации.

Церемония прощания с Владимиром Варламовым пройдет в главном корпусе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий вторник, 10 января, с 10.00 до 11.00.
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