Глава пензенского Минсельхоза выразил соболезнования в связи с гибелью Владимира Варламова Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков выразил соболезнования родным и близким декана технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимира Варламова, трагически погибшего в ДТП в минувшую субботу, 7 января.

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«Коллеги и друзья Владимира Александровича скорбят вместе с вами. Это большое горе и большая потеря, потеря близкого и родного человека», — отмечается в тексте соболезнования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов погиб в результате ДТП, произошедшего в Городищенском районе 7 января.

В машине также находились двое детей педагога, которые не пострадали, и его супруга — Елена Варламова. Она получила тяжелые травмы и пока остается в реанимации.

Церемония прощания с Владимиром Варламовым пройдет в главном корпусе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий вторник, 10 января, с 10.00 до 11.00.