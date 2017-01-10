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«Газета.ру» продолжает укреплять негативный имидж Пензенской области

12:00 | 10.01.2017 | Общество

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Свыше 100 информационных сообщений негативного характера — преимущественно о ДТП, криминале и происшествиях в Пензе и области — опубликовано период с 1 декабря 2016 года по 10 января 2017 года на сайте федерального издания «Газета.Ru», которое является одним из наиболее цитируемых российских СМИ по версии компании «Яндекс».

«Газета.ру» продолжает укреплять негативный имидж Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ноябре прошлого года подобных материалов о Пензе было опубликовано более 50 — по 2–3 новости в сутки. Их размещение, как правило, происходило в будние дни, причем преимущественно вечером и ночью, нередко с существенным временным разрывом между тем, когда произошло событие, и тем, когда о нем сообщили.

В конце декабря и начале этого года объемы негатива про Пензу существенно выросли. Так, за день в рубриках «Общество» и «Авто» публиковалось до 7 таких новостей. При этом, как и прежде, федеральный интернет-ресурс ссылается преимущественно на сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в контролируемый областной властью медиахолдинг «Экспресс».

Эксперты медиарынка сходятся во мнении, что таким образом происходит «накручивание» рейтинга местного проправительственного сайта, чтобы тот наконец смог приблизиться или даже опередить многолетнего лидера цитируемости в Пензенской области по версии «Яндекса» — независимое информационное агентство «PenzaNews».

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Однако подобный способ использования негативных новостей со ссылками на один и тот же ресурс, как отмечают наблюдатели, является «крайне топорным», поскольку в первую очередь наносит ущерб имиджу Пензенской области, а также в любой момент может ударить и по губернатору Ивану Белозерцеву как руководителю субъекта федерации.

Более того, аналитики по-прежнему уверены в том, что новые цифры рейтинга «Пенза-Пресс», которые станут доступны после очередного обновления ТИЦ «Яндекса», уже не будут в полной мере отражать реальную картину влияния, поскольку в индексе будут учитываться в том числе данные, имеющие фактически «искусственное происхождение».

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.
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