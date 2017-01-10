«Газета.ру» продолжает укреплять негативный имидж Пензенской области Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Свыше 100 информационных сообщений негативного характера — преимущественно о ДТП, криминале и происшествиях в Пензе и области — опубликовано период с 1 декабря 2016 года по 10 января 2017 года на сайте федерального издания «Газета.Ru», которое является одним из наиболее цитируемых российских СМИ по версии компании «Яндекс» .

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В ноябре прошлого года подобных материалов о Пензе было опубликовано более 50 — по 2–3 новости в сутки. Их размещение, как правило, происходило в будние дни, причем преимущественно вечером и ночью, нередко с существенным временным разрывом между тем, когда произошло событие, и тем, когда о нем сообщили.

В конце декабря и начале этого года объемы негатива про Пензу существенно выросли. Так, за день в рубриках «Общество» и «Авто» публиковалось до 7 таких новостей. При этом, как и прежде, федеральный интернет-ресурс ссылается преимущественно на сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в контролируемый областной властью медиахолдинг «Экспресс».

Эксперты медиарынка сходятся во мнении, что таким образом происходит «накручивание» рейтинга местного проправительственного сайта, чтобы тот наконец смог приблизиться или даже опередить многолетнего лидера цитируемости в Пензенской области по версии «Яндекса» — независимое информационное агентство «PenzaNews».

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Однако подобный способ использования негативных новостей со ссылками на один и тот же ресурс, как отмечают наблюдатели, является «крайне топорным», поскольку в первую очередь наносит ущерб имиджу Пензенской области, а также в любой момент может ударить и по губернатору Ивану Белозерцеву как руководителю субъекта федерации.

Более того, аналитики по-прежнему уверены в том, что новые цифры рейтинга «Пенза-Пресс», которые станут доступны после очередного обновления ТИЦ «Яндекса», уже не будут в полной мере отражать реальную картину влияния, поскольку в индексе будут учитываться в том числе данные, имеющие фактически «искусственное происхождение».

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.