В пензенском аграрном вузе сдали кровь для жены погибшего в ДТП декана Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Студенты, преподаватели и сотрудники Пензенского государственного аграрного университета сдали кровь для Елены Варламовой, находящейся в больнице после серьезного ДТП, в котором погиб ее супруг — декан технологического факультета Владимир Варламов.

Фото: Pgau.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского ГАУ Анастасия Клейменова, работа мобильной станции переливания крови была организована на территории университета в среду, 11 января.

«Всего кровь сдали около 60 человек. Было собрано более 16 литров крови», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов трагически погиб в ДТП на 42-м году жизни 7 января 2017 года.

В машине также находились двое детей педагога, которые не пострадали, и его супруга — Елена Варламова, получившая в результате аварии тяжелые травмы.