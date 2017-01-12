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В Пензе выработают алгоритм отношений в трудовых коллективах в период сезонных заболеваний

16:50 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Единый алгоритм отношений в трудовых коллективах в период сезонных инфекционных заболеваний намечено выработать в ходе круглого стола «Сохранение здоровья населения», который состоится в Законодательном собрании Пензенской области в предстоящую пятницу, 13 января.

В Пензе выработают алгоритм отношений в трудовых коллективах в период сезонных заболеваний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что одной из главных тем обсуждения станет ответственность бизнеса за состояние здоровья работников.

Также собравшиеся поделятся мнениями о том, каким должен быть государственный подход к сохранению здоровья граждан.

Предполагается, что в мероприятии примут участие депутаты Законодательного собрания Пензенской области, представители Минздрава, Роспотребнадзора, государственной инспекции труда, профсоюзов и другие заинтересованные лица, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые Иван Белозерцев затронул проблему «трудовых подвигов» больных пензенцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в минувший понедельник, 9 января. В частности, губернатор предложил работодателям подумать о введении системы наказаний в отношении таких сотрудников. Он призвал представителей Минздрава и Минтруда Пензенской области донести эту мысль до руководителей предприятий.

На следующий день в эфире пензенских телеканалов вышли сюжеты с комментарием пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, которая вновь акцентировала внимание на словах Ивана Белозерцева. Она также сообщила, что глава региона рассматривает возможность выхода с законодательной инициативой «о введении неких мер административного, дисциплинарного характера к тем сотрудникам, которые выходят на работу больными».

Кроме того, 10 января о начале исполнения поручения губернатора отрапортовали в Минздраве Пензенской области, разместив на сайте ведомства обращение министра Владимира Стрючкова, который вслед за Иваном Белозерцевым призвал «реагировать» на больных сотрудников.

12 января в «Твиттере» главы региона появилась информация о поступающих обращениях пензенцев, которые жалуются на работодателей, не отпускающих их на больничный. В связи с этим Иван Белозерцев заявил о недопустимости фактов давления на сотрудников, которых вынуждают трудиться во время болезни.
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