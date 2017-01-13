В Пензе проверят законность размещения рекламы на фасадах Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился провести рейд по проверке законности размещения рекламы на фасадах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, он дал соответствующее поручение начальнику МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексею Никулину и главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной.

Предполагается, что рейд будет проведен в центре города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 января 2017 года вступило в силу решение пензенской городской думы, предусматривающее жесткие ограничения на размещение настенных информационных конструкций, нарушение которых повлечет штрафы.

При этом работа по очистке фасадов от навязчивой рекламы была начата намного раньше.

В частности, еще в октябре 2016 года собственник торгового центра «Городок» на улице Московской добровольно демонтировал незаконно размещенные баннеры со здания, которое является памятником архитектуры.

Незадолго до начала действия новых требований торговый центр «Олимп» лишился всех крупных баннеров на фасаде.