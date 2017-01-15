Инициатива о сквозном проезде через Центральный рынок в Пензе набрала 200 голосов Общество

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Инициатива об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка, размещенная на портале «Открытая Пенза» три дня назад, набрала в свою поддержку 200 голосов, необходимых для ее передачи на рассмотрение в администрацию города.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ее автором является Владимир Баталин. Поясняя суть своего предложения, он обратил внимание на то, что на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка.

По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.

Порядок рассмотрения предложений граждан, поступивших в раздел «Инициативы» на портале «Открытая Пенза», определен распоряжением мэрии №135р от 23 мая 2016 года.

В соответствии с ним, одобренные администрацией портала и опубликованные инициативы выставляются на голосование на срок 120 дней. Идея рассматривается мэрией Пензы, если ее поддержали минимум 200 участников.

Идеи, предложения и приложенные к ним материалы в случае одобрения могут быть переданы для реализации соответствующим исполнителям.