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Инициатива о сквозном проезде через Центральный рынок в Пензе набрала 200 голосов

12:05 | 15.01.2017 | Общество

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Инициатива об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка, размещенная на портале «Открытая Пенза» три дня назад, набрала в свою поддержку 200 голосов, необходимых для ее передачи на рассмотрение в администрацию города.

Инициатива о сквозном проезде через Центральный рынок в Пензе набрала 200 голосов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ее автором является Владимир Баталин. Поясняя суть своего предложения, он обратил внимание на то, что на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка.

По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.

Порядок рассмотрения предложений граждан, поступивших в раздел «Инициативы» на портале «Открытая Пенза», определен распоряжением мэрии №135р от 23 мая 2016 года.

В соответствии с ним, одобренные администрацией портала и опубликованные инициативы выставляются на голосование на срок 120 дней. Идея рассматривается мэрией Пензы, если ее поддержали минимум 200 участников.

Идеи, предложения и приложенные к ним материалы в случае одобрения могут быть переданы для реализации соответствующим исполнителям.
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