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Выезд из «Спутника» в Пензу предложили сделать платным

12:26 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Инициатива об организации платного выезда из города «Спутник» размещена на портале «Открытая Пенза» в понедельник, 16 января.

Выезд из «Спутника» в Пензу предложили сделать платным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснила ее автор Анна Колесник, дороги в Терновке перестали справляться с потоком машин из-за плотной застройки на территории Засечного, а дома, которые ранее располагались в спальном районе, теперь находятся на загазованной территории с многочисленными пробками.

«Очень важно, чтобы дороги, которые были построены для передвижения транспорта к жилой зоне (до высотной застройки территории села Засечное — город «Спутник») регулярно ремонтировались», — отметила она.

По мнению автора инициативы, в сложившейся ситуации следует ввести налог для жителей города «Спутник», чтобы впоследствии направлять собранные средства на расширение, благоустройство и ремонт дорог на улицах Сухумской и Петровского.

Ранее известный пензенский бизнесмен и активный пользователь социальных сетей Игорь Зайдман обратил внимание еще на одну проблему, связанную с развитием города «Спутник». Он выразил возмущение тем фактом, что автодорога, ведущая на шемышейскую трассу, перекрыта шлагбаумом, а находящиеся у КПП охранники готовы пропустить транспорт лишь при предъявлении так называемой «Карты жителя».

Представители компании «Термодом» до настоящего времени никак не прокомментировали ИА «PenzaNews» введение данной ограничительной меры.
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