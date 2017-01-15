Игорь Зайдман возмущен перекрытой дорогой в «Спутнике», ведущей на шемышейскую трассу Общество

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Известный пензенский бизнесмен и активный пользователь социальных сетей Игорь Зайдман возмущен тем, что автодорога в городе «Спутник», ведущая на шемышейскую трассу, перекрыта шлагбаумом, а находящиеся у КПП охранники заявили, что готовы пропустить транспорт лишь при предъявлении так называемой «Карты жителя».

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«Помните бурное обсуждение попытки «Термодома» сделать вход на набережную платным? Тогда даже губернатор, кажется, высказался против. Думаете, все забыли уже? Похоже, идея реализуется в форме ползучей экспансии, постепенно и тихо», — написал Игорь Зайдман в Facebook в воскресенье, 15 января.

«Сегодня пытались проехать на шемышейскую дорогу через «Спутник», дальний выезд. И опа! Шлагбаум закрыт. Мужики в камуфляже сообщили, что откроют по.... «Карте жителя». Видимо, это первый день, полно машин с обеих сторон разворачивалось и тащилось на многострадальную [улицу] Терновского», — добавил пензенский бизнесмен.

В своей записи он также задался сразу несколькими вопросами, в том числе — зачем введена такая ограничительная мера и насколько она вообще законна.

«Ждем закрытия других въездов, досмотра, колючей проволоки [в городе «Спутник»]. И, конечно, платной набережной. ООО ПКФ «Термодом», вы не охренели?!» — поинтересовался Игорь Зайдман, выделив название компании ссылкой на ее страницу в соцсети.

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К настоящему времени на запись Игоря Зайдмана в Facebook отреагировали более 25 человек, а количество комментариев пользователей превысило 30.

Так, в частности, радиоведущий программы «Автопилот» на «Мост Радио» Андрей Токарев расценил все происходящее как «незаконное самодурство» и усмотрел в этом даже «разжигание вражды по территориальному признаку».

При этом он привел ссылку на ст. 27 Конституции России, которая гласит о том, что «каждый […] имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Его запись получила более 15 ответов.

ИА «PenzaNews» пока не располагает комментариями официальных представителей компании «Термодом».