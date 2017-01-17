Фонд «Покров» признателен мэру Пензы за поддержку благотворительного концерта Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Руководство фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» выразило признательность мэру Пензы Виктору Кувайцеву за помощь в подготовке благотворительного центра с участием хора Октября Гришина.

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«Выражаем Вам сердечную благодарность за помощь в проведении благотворительного концерта в центре культуры и досуга 14 января 2017 года», — говорится в письме за подписью исполнительного директора организации Ольги Ульяновой.

В нем добавляется, что вырученные от продажи билетов в сумме 70 тыс. рублей будут переданы на лечение 8-летнего мальчика, который стоит в очереди на получение материальной поддержки.