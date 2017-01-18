В Пензе пьющего мужчину лишили водительских прав Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора о прекращении действия права на управление транспортными средствами категории «В» мужчины, водительское удостоверение которому было выдано в 2013 году на 10-летний период.

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«С февраля 2014 года ответчик поставлен на учет у врача-нарколога с диагнозом «Психическое и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя». Заключением врачебной комиссии он признан непригодным к вождению автотранспортных средств», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он добавил, что суд обязал мужчину вернуть водительское удостоверение.

«Заочное решение суда в законную силу пока не вступило», — отметил собеседник агентства.