11:48:45 Суббота, 21 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе организована акция по сбору вещей для нуждающихся

10:04 | 21.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Общегородская акция по сбору бывших в употреблении вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет проведена в Пензе в субботу, 21 января.

В Пензе организована акция по сбору вещей для нуждающихся

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, пункты приема будут действовать во всех четырех районах города с 11.00 до 14.00.

В Железнодорожном принести вещи можно по адресу: улица Антонова, 47 (рядом с магазином «Караван»). В Ленинском сбор будет осуществляться во дворе дома №1 на улице Кулакова, в Октябрьском — на проспекте Строителей, 172 (рядом с магазином «Весна») и 1-м Онежском проезде, 4 (неподалеку от торгового центра «Онежский»), в Первомайском — на улице Терновского, 183 (рядом с магазином «Куб»).

Вещи принимаются в чистом и опрятном виде. Особенно необходимы детская одежда и обувь.
Актуальное
Читайте также
В «Спутнике» 149-й маршрут пришел на смену 49-му В Земетчинском районе 79-летняя пенсионерка попалась на уловку телефонного мошенника
Апелляционный суд оставил без изменения ранее вынесенное решение по делу Звозникова Победитель конкурса на лучшее название бассейна в «Спутнике» получила годовой абонемент
В Пензе осознают проблемы переселения из ветхого жилья и надеются на продление программы Пензенская полиция ищет уехавшего в Москву Юрия Синенкова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама