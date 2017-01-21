В Пензе организована акция по сбору вещей для нуждающихся Общество

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Общегородская акция по сбору бывших в употреблении вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет проведена в Пензе в субботу, 21 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, пункты приема будут действовать во всех четырех районах города с 11.00 до 14.00.

В Железнодорожном принести вещи можно по адресу: улица Антонова, 47 (рядом с магазином «Караван»). В Ленинском сбор будет осуществляться во дворе дома №1 на улице Кулакова, в Октябрьском — на проспекте Строителей, 172 (рядом с магазином «Весна») и 1-м Онежском проезде, 4 (неподалеку от торгового центра «Онежский»), в Первомайском — на улице Терновского, 183 (рядом с магазином «Куб»).

Вещи принимаются в чистом и опрятном виде. Особенно необходимы детская одежда и обувь.