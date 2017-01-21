В Пензе женщина отсудила 80 тыс. рублей за дверь душевой кабины, упавшую на сына Общество

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому с индивидуального предпринимателя в пользу жительницы Пензы взыскано 80 тыс. рублей после падения двери душевой кабины на ее сына, вступило в законную силу.

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«В исковом заявлении женщина указала, что 21 января 2014 года между ней и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление и установку двери из стекла в душевую кабину стоимостью 24 тыс. рублей. 12 февраля заказ был выполнен. Так как на момент проведения работ по установке она не присутствовала, акт приема не был подписан. При осмотре она обнаружила, что дверь щелкает и скрипит при открывании и закрывании. О недостатках заказчица сообщила менеджеру. Только в августе после многократных обращений ей установили новую дверь, которая спустя два года — в феврале 2016 года — упала, так как стекло при установке было закреплено с нарушениями. Женщина написала претензию, которая ответчиком была оставлена без удовлетворения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что представитель ответчика иск не признал, сославшись на недоказанность его вины в падении двери.

«Суд, основываясь на материалах дела, пришел к выводу о том, что в данном случае качество товара и выполнение работ по монтажу конструкции не соответствуют обычно предъявляемым требованиям, а также требованиям безопасности. При обычных условиях использования конструкция оказалась небезопасной для жизни и здоровья потребителей. Стеклянная дверь выпала из креплений, когда 9-летний сын истицы мылся в душевой комнате», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, случившееся явилось следствием ряда факторов, в том числе несоответствия резьбы на винтах и гайках, игнорирования монтажниками этого факта, а также недостаточное затягивание винтовых соединений крепления полотна в поворотно-зажимную конструкцию.

«В результате суд взыскал в пользу истца стоимость конструкции в размере 24 тыс. рублей в связи с отказом от исполнения договора, неустойку — 24 тыс. рублей, денежную компенсацию в возмещение морального вреда — 2 тыс. рублей, штраф — 25 тыс. рублей и расходы по оплате услуг представителя — 5 тыс. рублей. Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — сказала пресс-секретарь.