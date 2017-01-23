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В Пензенской области на карантин закрыты 25 классов и три группы в детсадах

11:12 | 23.01.2017 | Общество

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. 21 класс в 14 школах Пензы, еще четыре класса в двух школах Лопатинского и Белинского районов, а также три группы в детсадах закрыты в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом по данным на минувшую пятницу, 20 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 23 января.

В Пензенской области на карантин закрыты 25 классов и три группы в детсадах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным ведомства, на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано свыше 3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость составила 235,3 на 100 тыс. населения.

Фактический уровень заболеваемости ниже контрольного уровня на 22,8%. Вместе с тем он превышен в возрастной группе взрослого населения — от 15 лет и старше — на 22,6%.

С начала 2017 года зарегистрировано 263 случая лабораторно подтвержденного гриппа. Превалирует заболеваемость, вызванная вирусом А(Н3N2) — 56 случаев. Один случай был вызван вирусом гриппа В.

В Пензе по итогам прошлой недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 1 тыс. 312 случаев; показатель — 251,7 на 100 тыс. населения, что ниже контрольного уровня эпидпорога на 40,3%.
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