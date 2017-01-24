«Dexter» планирует возобновить полеты из Пензы в Казань и Нижний Новгород Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Авиакомпания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп») планирует возобновить пассажирские перевозки в Приволжском федеральном округе, в том числе из Пензы в Нижний Новгород и Казань, с 1 февраля 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В связи с закрытием государственной программы субсидируемых авиаперевозок в ПФО авиакомпания «Dexter» ведет работу с региональными властями с целью сохранения доступных тарифов на перелеты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте воздушного такси.

Также на нем опубликовано расписание авиарейсов на 2017 год.

Предполагается, что самолеты Pilatus PC-12 будут вылетать из Нижнего Новгорода в Пензу в 8.55 по вторникам и четвергам, а также в 9.00 по субботам. Время в пути составит примерно 1 час 20 минут.

В те же дни в 11.10 будут осуществляться рейсы в обратном направлении — из Пензы в Нижний Новгород.

Читайте также

С Александра Тузова в пользу «ВолгаИнтерМедиа» будет взыскано почти 100 тыс. рублей

Полететь из Казани в Пензу все желающие смогут по понедельникам, средами и пятницам в 13.10. Время в пути также составляет 1 час 20 минут.

Обратно — из Пензы в Казань — самолет будет отправляться в те же дни в 15.10.

Стоимость билетов на эти рейсы на данный момент неизвестна, их продажа пока не открыта. Графа «Тариф» на сайте авиакомпании в настоящее время остается пустой.

В справочной аэропорта Пензы пояснили, что пока не располагают точными данными о возобновлении полетов по ПФО, которые были приостановлены с 2017 года, а также о стоимости билетов.