Мэр Кузнецка подробно прокомментировал ситуацию с жилыми домами вблизи «Дружбы» Общество

Кузнецк, 25 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский дал ИА «PenzaNews» развернутый комментарий по поводу исков, которые поданы в суд АО «Транснефть – Дружба» к ряду собственников жилых домов, расположенных в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси магистрального нефтепровода.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, проблема, которая берет свое начало еще в середине 60-х годов ХХ века, обострилась после того, как к руководству нефтепровода стали предъявляться обоснованные претензии со стороны контролирующих органов, в частности, Ростехнадзора, что в итоге и вынудило компанию обратиться в суд с индивидуальными исками к гражданам.

«У каждой семьи своя ситуация. Есть несколько, скажем так, вариантов: одни — наследники, другие — добросовестные приобретатели, у третьих есть какие-то согласующие бумаги. То есть каждый индивидуально рассказывает о своей ситуации, защищает свои интересы в суде. У них достаточно неплохие юристы наняты. Будем ждать судебных решений. Думаю, что ни первой, ни второй инстанцией все не ограничится. Я понимаю, что или та, или другая сторона будет идти до самого верха, включая, видимо, Верховный суд, поэтому это будет не завтра решение», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в случае если суд вынесет решение о необходимости очистки охранной зоны от застройки, то администрация Кузнецка предложит конкретный алгоритм действий.

«Если у людей пакеты документов с разрешениями, очевидно, у них есть право как минимум на компенсацию. […] Бульдозер просто так не приедет и не снесет. У многих это единственное жилье», — пояснил мэр, добавив, что речь не идет о тех гражданах, которые возводили дома и строения без соответствующих на то документов.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о возможном переносе нефтепровода за пределы города, Сергей Златогорский сообщил, что этого в планах компании, насколько ему известно, нет до 2024 года.

«Это не водопровод переложить на соседнюю улицу, это [труба] под огромным давлением, огромный диаметр. Нефть за границу идет. Я так понимаю, что решения такого рода с бухты-барахты не принимаются — это и проектные работы, и финансовые затраты. Есть там варианты технологических решений. Их озвучивать рано, и озвучивать их, наверное, будет сама компания тогда, когда будет пакет судебных решений», — сказал он.

Сергей Златогорский отметил, что, по оценкам мэрии, в 200-метровой зоне нефтепровода находится 99 жилых домов, по данным нефтетранспортной компании — 47.

«Там ведь как мерить. Мы же не знаем, где конкретно проходит нитка», — добавил он, напомнив, что с целью изучения данного вопроса на минувшей неделе была сформирована рабочая группа, в которую вошли как представители мэрии, так и АО «Транснефть – Дружба».

«В целом задача рабочей группы — понять картину этой полосы отчуждения, полностью, как говорится, масштаб катастрофы оценить», — пояснил собеседник агентства, предположив, что эта работа будет завершена не позднее конца марта, поскольку в зимнее время вести изыскания на местности затруднительно.

Читайте также

Люди до конца не осознают, насколько опасно жить вблизи нефтепровода — Анатолий Коромыслов

Сергей Златогорский подчеркнул также, что администрация Кузнецка находится в постоянном и тесном контакте с руководством самарского подразделения АО «Транснефть – Дружба» и правительством Пензенской области.

«Нефтепровод не новый. Я понимаю их озабоченность. […] Не дай бог чего — и кто там со своими огородами устоит против этого? Это же страшное дело. Безопасность людей — прежде всего. Это даже не обсуждается. И никто никого на улицу не выбросит — во всяком случае, тех людей, у кого есть стопроцентные документы, подтверждающие все. Мы хоть и при капитализме живем, но не до такой степени. Все будет нормально», — заверил мэр Кузнецка.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

В 2016 году были завершены интеграционные мероприятия, проводимые с целью оптимизации производственной деятельности организаций ПАО «Транснефть» и формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки.

В состав АО «Транснефть – Дружба» [дочернее предприятие ПАО «Транснефть»] вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.