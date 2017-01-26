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Тузов в суде похвалился контрактом и анонсировал съемки программы

21:27 | 26.01.2017 | Общество

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Предприниматель, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, который проиграл очередной иск о незаконном использовании чужих фотографий, похвалился неким контрактом и анонсировал съемки программы.

Тузов в суде похвалился контрактом и анонсировал съемки программы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сделано это было в здании Железнодорожного районного суда Пензы, где в четверг, 26 января, рассматривалось дело о семейных фотографиях главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина, опубликованных в СМИ без его согласия.

Когда судья Марианна Горланова удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, Александр Тузов всячески пытался спровоцировать сторону истца на конфликт, предложив при этом включить диктофон и вести запись сказанного им.

Нервно передвигаясь по коридору, он стал нелестно отзываться о профессиональных качествах пензенских журналистов, сетовать, что в региональных СМИ «одна чернуха» и «желтизна» и переходить на личности.

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На ремарку о том, что его речь напоминает передачу «Наболело», которую Александр Тузов вел на прогубернаторском телеканале «Экспресс» в 2014 году, предприниматель анонсировал новые съемки.

«А мы, кстати, знаешь, контракт подписали. Снимать начинаем с 1 февраля. Все», — многозначительно сказал он, не уточнив при этом, кого именно понимает под словом «мы».

После этого Александр Тузов продолжил хаотично перемещаться по коридору, то бубня что-то себе под нос, то напевая мелодии, то пытаясь вновь заговорить со стороной истца.

После оглашения решения суда, согласно которому Александр Тузов обязан выплатить компенсацию за незаконное использование фотографий, ответчик быстро ретировался.
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