Тузов проиграл Полосину суд о незаконном использовании семейных фотографий Общество

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Суд обязал индивидуального предпринимателя, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова выплатить главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину компенсацию за незаконное использование объектов авторского права — четырех семейных фотографий.

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Судебные заседания по делу начались в ноябре 2016 года и заняли примерно три месяца.

При рассмотрении материалов Александр Тузов, являющийся главным редактором сетевого издания и позиционирующий себя как юрист, не представил законных оснований, по которым он якобы имел право использовать чужие снимки.

Также он фактически признал, что не пытался получить разрешение на их публикацию в СМИ у правообладателя, хотя имел такую возможность.

Кроме того, предприниматель Александр Тузов подтвердил, что публикация, в которой были использованы семейные фотографии Павла Полосина, призвана привлечь внимание к возглавляемому им интернет-ресурсу.

При этом ответчик, который год назад утверждал, что работает один, постоянно менял версию о том, кто именно подготовил статью со спорными фотографиями, но в итоге все же остановился на неких «подчиненных».

«Когда этот материал был сверстан моими подчиненными людьми, я не увидел никаких нарушений», — заявил он.

Заслушав доводы сторон, судья Марианна Горланова огласила резолютивную часть решения.

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«Суд решил иск удовлетворить частично, взыскать с индивидуального предпринимателя Тузова Александра Владиславовича […] в пользу Полосина Павла Николаевича […] компенсацию за использование объектов авторского права в сумме 20 тыс. рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 800 рублей, расходы на услуги представителя в размере 10 тыс. рублей, возмещение расходов на нотариальные услуги в размере 6 тыс. рублей», — сказала она.

Марианна Горланова пояснила, что решение может быть обжаловано в областной суд в месячный срок со дня его изготовления в окончательной форме.

Ранее суд взыскал с индивидуального предпринимателя, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, позиционирующего себя в том числе в качестве политолога, в общей сложности почти 300 тыс. рублей за использование на своем сайте фотографий ИА «PenzaNews», принадлежащих ООО «ВолгаИнтерМедиа».



При этом дело рассматривали три инстанции — Арбитражный суд Пензенской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам. Все они без исключения подтвердили, что Александр Тузов нарушил закон.

Кроме того, в рамках данного дела с него будет взыскано около 100 тыс. рублей судебных расходов.