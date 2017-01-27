«Dexter» обнародует расписание авиарейсов из Пензы в Казань 31 января Общество

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Компания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп») перенесла старт программы регулярных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе с 1 на 6 февраля, оставив в маршрутной сети только один рейс из Пензы — в Казань.

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«В существующую программу авиаперевозок внесены изменения. С 6 февраля начнется выполнение следующих регулярных рейсов: «Нижний Новгород — Пермь», «Нижний Новгород — Ижевск», «Нижний Новгород — Ульяновск», «Казань — Пенза», «Казань — Саратов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, 27 января.

В нем отмечается, что тарифы, частота полетов и расписание станут известны в начале следующей неделе, тогда же будет открыта продажа билетов.

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«Dexter» планирует возобновить ряд маршрутов, которые выполнялись в прошлом году, по мере завершения необходимых согласований с региональными властями», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января 2017 года полеты из Пензы в Казань и Нижний Новгород были приостановлены, так как данные направления не вошли в программу субсидируемых авиаперевозок в Приволжском федеральном округе.

20 января в авиакомпании «Dexter» заявили о намерении возобновить полеты по ПФО с 1 февраля. При этом в расписании числились рейсы из Пензы в Нижний Новгород и Казань.