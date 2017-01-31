Основные работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнят к сентябрю Общество

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Основной объем запланированных на 2017 год работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», на реализацию которого в Пензенской области направят 1,25 млрд. рублей, необходимо выполнить до сентября. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Построить дороги, тротуары, развязки, […] капитально отремонтировать должны до сентября. […] А до 1 ноября мы уже должны отчитаться», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и освоению средств дорожного фонда, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 января.

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В свою очередь начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев уточнил, что в рамках проекта намечено привести в нормативное состояние 90,4 км дорог.

«Из них по городу Пензе — 63,2 км, город Заречный — 5,8 км, Засечный сельсовет — 2,2 км, автодороги регионального значения — 10,2 км, федерального значения — 8,9 км», — сказал он.

По словам Василия Глаголева, финансирование будет производиться из средств федерального и муниципальных бюджетов, а также из дорожного фонда Пензенской области.

«Потребность в строительных материалах на проект составляет : битума — 19,4 тыс. тонн, щебня — 70 тыс. 714 тонн», — добавил он.